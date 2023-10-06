Beşiktaş'tan Burak Yılmaz paylaşımı!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 14:04

Güncelleme: 06.10.2023 - 14:04

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Yönetim ise olağanüstü seçimli kongre kararı aldı.

Süper Lig'de bu hafta İstanbulspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'tan günün idmanıyla ilgili paylaşım geldi.

Şenol Güneş'le vedalaşan Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarının Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştiğini paylaştı.