Beşiktaş'ta teknik direktör için karar günü

21 Mart 2022 Pazartesi, 11:01

Beşiktaş'ta teknik direktör konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Hatayspor beraberliği ile ikincilik iddiasından iyice uzaklaşan siyah-beyazlılarda teknik direktör Önder Karaveli eleştiri oklarının hedefi olurken yönetim de yeni hoca için harekete geçti.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin takımın başında görmek istediği ismin Şenol Güneş olduğu belirtiliyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ise Valerien İsmael ile anlaştı.

Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş'in göreve gelmesi halinde yardımcılarından biri olacağı konuşulan İbrahim Üzülmez'in de gündeme geldiği ifade edildi.

Yönetim, West Brom'dan Şubat 2022'de ayrılan 46 yaşındaki Fransız hocayı göreve getirebilir veya sezon sonuna kadar İbrahim Üzülmez sonra Güneş formülünü devreye sokabilir.

Bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında hoca konusunda kesin kararın verilmesi bekleniyor.