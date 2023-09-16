Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi sakatlık

Beşiktaş, Daniel Amartey'in Trabzonspor maçı kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Aboubakar ise kadroda yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 14:12
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi sakatlık
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Beşiktaş, Trabzonspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Daniel Amartey'in sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı belirtilirken, Vincent Aboubakar ve Eric Bailly ise kadroda yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada Amartey için şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol Takımımızın 14.09.2023 tarihli antrenmanı sonrası bel ağrısı tanısı ile tedaviye alınan futbolcumuz Daniel Amartey'in tedavisine devam edilmekte olup, oyuncumuz Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır."


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