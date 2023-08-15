Beşiktaş'ta transferde çifte imza

Yayınlanma: 15.08.2023 - 10:37

Güncelleme: 15.08.2023 - 10:39

Beşiktaş, transferde iki önemli oyuncuya imza attırdı. Siyah-beyazlılar, İngiliz milli futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ve Kazak oyuncu Bakhtiyor Zaynutdinov’u kadrosuna kattı.

Alex Oxlade-Chamberlain

Beşiktaş, 29 yaşındaki Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan orta saha oyuncusuna 1.5 milyon Euro imza parasının yanı sıra her yıl 2.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Chamberlain, kadroda yer aldığı maçlarda oynadığı süreye göre 10 bin Euro alacak.

Bakhtiyor Zaynutdinov

ZAYNUTDINOV İLE ANLAŞMA TAMAM

Beşiktaş, CSKA Moskova’nın 10 numara ve merkez orta saha pozisyonunda oynayabilen ismi Zaynutdinov için Rus kulübüne 4.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. 25 yaşındaki oyuncu 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve her sezon 1.2 milyon Euro alacak. Zaynutdinov, Süper Lig’de yerli futbolcu statüsünde oynayabilecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer çalışmaları hakkında “Elimizdeki oyuncularla sahaya çıkıyoruz. Yeni gelenler de katkı yapacaktır. Onları da bekliyoruz. Katılan var, katılacak olan var. Bunlarla yönetim ilgileniyor” dedi.