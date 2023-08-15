Beşiktaş'ta transferde çifte imza

Süper Lig ekibi Beşiktaş, İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'i renklerine bağladı. Siyah-beyazlı kulübün Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u transfer etmek için her konuda anlaştığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 10:37
Beşiktaş'ta transferde çifte imza
Abone Ol google-news

Beşiktaş, transferde iki önemli oyuncuya imza attırdı. Siyah-beyazlılar, İngiliz milli futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ve Kazak oyuncu Bakhtiyor Zaynutdinov’u kadrosuna kattı.

Alex Oxlade-Chamberlain

Beşiktaş, 29 yaşındaki Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan orta saha oyuncusuna 1.5 milyon Euro imza parasının yanı sıra her yıl 2.5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek. Chamberlain, kadroda yer aldığı maçlarda oynadığı süreye göre 10 bin Euro alacak.

Bakhtiyor Zaynutdinov

ZAYNUTDINOV İLE ANLAŞMA TAMAM

Beşiktaş, CSKA Moskova’nın 10 numara ve merkez orta saha pozisyonunda oynayabilen ismi Zaynutdinov için Rus kulübüne 4.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. 25 yaşındaki oyuncu 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve her sezon 1.2 milyon Euro alacak. Zaynutdinov, Süper Lig’de yerli futbolcu statüsünde oynayabilecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer çalışmaları hakkında “Elimizdeki oyuncularla sahaya çıkıyoruz. Yeni gelenler de katkı yapacaktır. Onları da bekliyoruz. Katılan var, katılacak olan var. Bunlarla yönetim ilgileniyor” dedi.


Alex Oxlade-Chamberlain Bakhtiyor Zaynutdinov beşiktaş transfer

İlgili Haberler

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Ayakkabı sorunu'

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Ayakkabı sorunu'
Transferin maliyeti belli oldu: Alex Oxlade-Chamberlain resmen Beşiktaş'ta!

Transferin maliyeti belli oldu: Alex Oxlade-Chamberlain resmen Beşiktaş'ta!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Taraftarlardan özür diliyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Taraftarlardan özür diliyoruz'

En Çok Okunan Haberler