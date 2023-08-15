Spor yazarları Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Ayakkabı sorunu'

Yayınlanma: 15.08.2023 - 09:39

Güncelleme: 15.08.2023 - 09:39

Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanından Gedson Fernandes'in golü ile 1-0 galip ayrıldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Lemi Çelik: "Beşiktaş, Karagümrük karşısında tek kale oynamasına rağmen istediği net pozisyonları bulamadı. Bu maçta Beşiktaş’ın üstün oluşu kimseyi yanıltmasın. Çünkü Karagümrük’ün forveti yok, karşılarında forvetsiz bir takım vardı. Peki neler gördük?

- Beşiktaş’ta defansı zorlayan oyuncu olmadığı için savunma hattı başarılı gözüktü. Necip ve Colley uyumluydu.

- Orta sahada Salih çok güçsüz ve temposuzdu. Ofansif olarak takıma katkı sağlamadı. Hadziahmetovic ise çok geride oynadı. Daha öne çıkıp şut atmalıydı, dönen topları kazanmalıydı, oyunun yönünü çabuk değiştirmeliydi. Gedson sahanın en iyisiydi. Belki maçın bazı bölümlerde son vuruşlarda etkisizdi ama öyle bir anda sahneye çıktı ki 85. dakikada müthiş bir şutla golü bulup tek başına takımına maçı kazandıran isim oldu.

- Kanatlarda sağda Rosier, solda Masuaku son derece başarılı. Ancak önlerindeki Onur ve Muleka Beşiktaş’a hiç katkı sağlayamadı. Adeta takım 2 kişi eksik oynadı. Şenol Güneş, bu iki isme uzun süre tahammül etmemeliydi. Ve Beşiktaş bu yüzden ne gol pozisyonu bulabiliyor ne de rakibi zorlayacak hamleler yapabiliyor. Acilen ikisinin yerine oyuncu alınması gerekir.

- Sonuçta birçok sporcunun sahada ayakta duramayışı, Beşiktaş’ta büyük bir “ayakkabı sorunu” olduğunu göstermekte. Ayrıca Aboubakar’ın ukalaca kullanıp kaçırdığı penaltı belki de takımın çok rahat kazanacağı maçı zora sokmasına neden oldu. Futbol ukalalığı kabul etmez!" (Cumhuriyet)

"DAHA İYİ BİR KULÜBESİ VAR"

Uğur Meleke: "Şenol Güneş’in de takviyeler sonrası artık daha iyi bir kulübesi var, o da önce Rebic’i soktu. Bir Aboubakar, bir Semih pozisyonunda katkısı vardı Hırvat oyuncunun. 76’ncı dakikada Semih’le santrforları ikiledi, Onur’u orta sahaya kaydırarak 4-4-2’ye döndü. Ve hem Rebic’in hem Semih’in hem de Onur’un hareketli oynadığı son bölümde Beşiktaş dengeyi hakkıyla bozmayı başardı. Semih’in her müsabakada aldığı dakika sayısı artıyor: 7, 9, 12 derken dün de 14 dakika aldı genç forvet. Bu dakikaları hak ettiğini söyleyebiliriz rahatlıkla." (Hürriyet)

"SEYREDENE KÜÇÜK DİLİNİ YUTTURDULAR"

Atilla Gökçe: "Heyacansız, soğuk, soluk, renksiz ve keyifsiz bir maç izledik. Karagümrük de Başiktaş da bu durgun akan maçı hareketlendirmek için ancak ikinci yarıda bir şeyler yaptılar... Bir sürü hata yaparak... Seyredene küçük dilini yutturdular. Beşiktaş’ın ilk yarıdaki durgun, statik oyunu, bireysel performans düşüklüklerini de hesaba katarsanız “eskimiş” bir takımın yorgunluğuydu sanki... Süper Ligin öteki takımlarında gördüğümüz transfer yağmurunun yıldızları elbette Beşiktaş şovunda yer ve rol almıyordu. Beşiktaş kontrollü gittiği transferde yedek kulübesine ancak Rebic’i yetiştirebilmişti. O da 61’de oyuna girdi, bir iki güzellikle Onur’u gol poziyonuna soktu ama kalede Arjantin’den gelen Dituro vardı." (Milliyet)

"HAYALİNDEKİ DEĞİL ELİNDEKİYLE OYNUYOR"

Ali Gültiken: "Aboubakar penaltıyı gol yapsa başka bir şey konuşuyor olurduk. Gol ne kadar erken gelirse oyunu çözmek o kadar daha rahat oluyor. Süre uzadıkça doğal olarak rakibin direnci de artıyor. Karagümrük tecrübeli bir takım. Oyunu yayarak ve tempoyu düşürerek oynayabilen bir ekip. Beşiktaş'ı bu şekilde oyunun büyük bir bölümünde golün dışında tuttular. Beşiktaş'ın kadrosunun bir oyun temeli var. Bunun üzerine kurguyu geliştirmeye çalışıyorlar. Ama oyuna başlayan kadro bunu ancak belli bir noktaya kadar getirebildi. Şenol hoca şu anda hayalindeki değil elindeki kanat forvet oyuncuları ile oynuyor. Doğal olarak bunlarla da oyunu belli bir noktaya kadar götürebiliyor." (Sabah)