Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Taraftarlardan özür diliyoruz'

Yayınlanma: 14.08.2023 - 23:43

Güncelleme: 14.08.2023 - 23:43

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Buraya kazanmak için geldik. Ama o duygularımız tam sahaya yansımadı. Karagümrük kendi gücünde, direnecek bir takımdı. Top kayıpları yaptık. Oyun yavaştı. Baskılarımız uzaktı. Agresif oynamadık. İkinci yarıda daha çok pozisyon bulduk. Kazanmayı hak ettik maçın geneline bakınca. Ama maç daha kolay olabilirdi"

"TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

"İkinci yarıda kazanmak için yeterli pozisyonları bulduk. Geç gelen gol biraz gerginlik yaptı bizde. Bu dönemlerde bunları da yaşayacağız. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İçeride iki maçımız var şimdi, daha güzel bir oyun bekliyorum. Daha gol pozisyonu üreten oyun tarzına ulaştığımız zaman daha iyi olacak. Bugün için olumsuz değil, sezona kazanarak başladık. Olumsuz bakarak gidemeyiz"

"Bireysel olarak eleştirmek doğru değil. Oyun anlamında, taktik disiplin açısından görevlere bağlı olarak iyi niyetliydiler ama bunu hızlı yapmamız gerekiyor. Neftçi maçında bunu daha iyi yaptık. Bu maçtan uzaktık. Taraftarlardan özellikle ilk yarı için özür diliyoruz."

"Şu anda sakat olarak Ghezzal'ın durumu var. Yarından itibaren koşulara başlar ama hafta sonuna ne olur bilmiyorum ama daha iyiye gittiğini düşünüyorum"