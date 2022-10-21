Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür!

21 Ekim 2022 Cuma, 08:25

Beşiktaş’ta geleceği tartışılan teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi’ye kendisine duyduğu güven nedeniyle teşekkür etti. Fransız çalıştırıcının, Başkan Çebi’ye, “Takımı daha iyi hale getirmek ve şampiyonluğa ulaşmak için çok çalışıyoruz. Bana duyduğunuz bu güveni boşa çıkarmayacağım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Beşiktaş son 5 maçta sadece 1 galibiyet alırken Ismael bu haftaki Hatayspor mücadelesiyle yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Ahmet Nur Çebi, yönetici Emre Kocadağ ve sportif direktör Ceyhun Kazancı, hem futbolcularla hem de teknik heyetle temas halinde. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ni ziyaret eden Çebi’nin desteğini ilettiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'A SAISS MÜJDESİ

Giresunspor maçında sakatlanan Saiss ve Emrecan’ın Hatay deplasmanında kadroda olma ihtimali yüksek. Ismael, fiziksel testlerden çıkacak sonuca göre iki stoperini oynatıp oynatmayacağı yönündeki kararını verecek.

SAKATLIK SORUNU

Beşiktaş’ta Ismael’in sezon başı kampından bu yana uyguladığı ağır idman temposunun geride kalan 10 haftada yaşanan adale sakatlıklarında payı olup olmadığı tartışılıyor. Siyah-beyazlılarda şu ana dek Ghezzal, Weghorst, N’Koudou, Saiss, Emrecan ve Salih, darbeye bağlı olmaksızın adale sakatlığı yaşadı. Bu durumun, oyunculara yapılan yüklemeden kaynaklanmış olabileceği gündeme geldi.