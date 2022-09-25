Nathan Redmond'dan Beşiktaş'a müjde!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta ameliyat edilen Nathan Redmond'ın 2 Ekim Pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında görev alabileceği iddia edildi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond'ın cuma akşamı ameliyat edildiği açıklanmıştı. Sol el tarak kemiğindeki kırık sebebiyle başarılı bir operasyon geçiren İngiliz kanat oyuncusu için siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede Redmond'un idmanda sakatlanarak sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği duyurmuştu. Başarılı bir osteosentez operasyonu geçirdiği aktarılan İngiliz futbolcunun rehabilitasyon sürecine ise başlandığı bildirildi.
FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYABİLİR
İlk etapta sahalardan 3 haftalık bir süreçte uzak kalması beklenen Redmond'dan iyi haber geldi. Fanatik'in haberine göre, kulüp doktorlarının son raporuna göre Redmond'un eline yapılan operasyonun beklenenden daha iyi geçtiği ve Fenerbahçe derbisinde görev verilmesi halinde özel bandajla oynayabilecek durumda olduğu kaydedildi.
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