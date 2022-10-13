Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Necip Uysal kararı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Valerien Ismael, savunmadaki sıkıntıya çözüm ararken Necip Uysal'ın forma şansı beklediği kaydedildi.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta stoper pozisyonu için Valerien Ismael'in kararı bekleniyor. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal da beklemeye geçti.
MONTERO FAVORİ HALİNE GELMİŞTİ
Beşiktaş'ta Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın Giresunspor maçındaki sakatlıkları sonrasında sol stoper olarak elde kalan tek isim Javi Montero, Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11 için bir anda favori haline gelmişti.
NECİP OYNAMAYA HAZIR
Fanatik'in haberine göre, takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çeken İspanyol savunmacıya ek olarak takımın jokeri Necip Uysal da formaya göz kırpıyor.
SON KARAR ISMAEL'İN
Teknik ekip, hafta boyunca iki oyuncuyu deneyip Tayyip Talha Sanuç'un stoper hattındaki partnerinin kim olacağına karar verecek.
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