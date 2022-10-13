Beşiktaş'tan Tyler Boyd harekatı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta ABD'li oyuncu Tyler Boyd'un kadroda düşünülmediği ve anlaşma yolu arandığı iddia edildi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk planlayan Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen Tyler Boyd ile yolları ayırmak istiyor. Fakat siyah-beyazlıların FIFA tehdidi ile karşı karşıya kalabileceği ileri sürüldü.
FIFA RİSKİ KAPIDA
Sabah’ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi Tyler Boyd'un sözleşmesini tek taraflı feshederek yolları ayırmaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA tarafından yakından izlendikleri için bir de ABD'li oyuncunun FIFA'ya kendilerini şikayet etme riskini de almak istemiyor.
BOYD'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu yüzden Boyd ile sonuna kadar anlaşılmaya çalışılacak. Boyd bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta 44 dakika süre aldı. Futbolcu önceki sezonlarda Çaykur Rizespor ve Sivasspor'a kiralık olarak gönderilmişti.
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