Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Romain Saiss kararı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyen Romain Saiss'i Hatayspor deplasmanında oynatmak için sağlık kurulunun raporunu beklediği kaydedildi.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta gözler Romain Saiss'in durumuna çevrildi.
SAISS İÇİN YAKIN TAKİP
Giresunspor maçında sakatlanan Faslı futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyememişti. Yoğun bir tedavi süreci geçiren ve bireysel çalışmalara başlayan Saiss'in durumunu teknik ekip yakından takip ediyor.
SON KARAR ISMAEL'İN
Sporx'in haberine göre teknik direktör Valerien Ismael, futbolcunun son yapılacak kontrolünden sonra durumuna karar verecek. Fransız çalıştırıcının ilerleyen haftalardaki maçları da düşünerek risk almak istemediği öğrenildi.
YOKLUĞUNDA KİMLER OYNADI?
Romain Saiss'in yokluğunda savunma hattında Tayyip Talha Sanuç ve Francisco Montero oynamıştı. Hatayspor-Beşiktaş maçı 24 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak ve maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
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