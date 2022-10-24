Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Wout Weghorst açıklaması!

beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, deplasmanda karşılaştıkları Hatayspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Ismael, "Wout Weghorst geçen maçtan sonra sakatlık yaşadı. İyi toparlandı. Gelişimini takip ettik" dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2022 Pazartesi, 20:19
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Wout Weghorst açıklaması!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor maçı öncesi konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Wout Weghorst geçen maçtan sonra sakatlık yaşadı. İyi toparlandı. Gelişimini takip ettik. Mantalitesi de fark yarattı. Oynama isteği ve takıma yardımcı olma isteği vardı. Son iki gün bizimle beraberdi. Şu an sıkıntı yok" dedi.

Ismael ayrıca, "Kazanmak için oynayacağız. Savaşçı ruhumuzu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.


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