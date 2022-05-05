Beşiktaş'ta Valerien Ismael'e Türk yardımcı: İlhan Mansız ya da Ahmet Dursun
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Valerien Ismael’in ekibine yerli bir yardımcı antrenör eklemeyi planlıyor. Bu görev için düşünülen iki ismin siyah-beyazlıların iki eski futbolcusu olduğu belirtildi.
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Valerien Ismael'in ekibine yerli bir yardımcı antrenör dahil etmeyi planlıyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın gelecek sezon için çeşitli isimler üzerinde çalıştığı ifade edildi. Tespit edilen isimlerin önümüzdeki günlerde Ismael'e sunulacağı aktarıldı.
46 yaşındaki Fransız hocanın, Türk oyuncularla daha yakın ilişki kurmak için yerli yardımcı fikrine sıcak baktığı vurgulandı.
AHMET DURSUN'UN ADI GEÇİYOR
Yerli yardımcı konusunda adı geçen ilk ismin de Ahmet Dursun olduğu ifade edildi. Bu gelişmenin hemen ardından Ahmet Dursun'un son yaptığı paylaşım dikkat çekti. Beşiktaş'ın eski golcüsü, Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşıp "Yakında" yazarken bu ifade kafaları karıştırdı.
İKİNCİ ADAY İLHAN MANSIZ
Bir süredir Ismael'e yerli bir yardımcı hoca arandığı konuşulurken Ahmet Dursun'un da adaylar arasında bulunduğu ileri sürüldü. Dursun'un yanı sıra İlhan Mansız ismi de ortaya atılırken önümüzdeki günlerde yerli yardımcı konusunun netleşmesi bekleniyor.
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