Beşiktaş'ta Valerien Ismail'in kilit oyuncusu ortaya çıktı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasındaki kilit oyuncusunu belirledi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçta galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. 16 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak dev maçta Josef de Souza anahtar oyunculardan biri olacak.
DEV MAÇ ÖNCESİ JOSEF HIRSLI
Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Josef de Souza, Trabzonspor maçı öncesinde takımın en yüksek motivasyona sahip oyuncularından biri.
ANAHTAR OYUNCU OLACAK
Fanatik'in haberine göre, dev maçlarda karar verici rolünü üstlenen Josef, Trabzonspor karşısında da orta alanda oyun üstünlüğünü elde tutmak için Valerien Ismael'in anahtar oyuncusu olacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Josef de Souza bu sezon Beşiktaş'ta 4 maçta 294 dakika süre aldı. Brezilyalı, geçen sezon Beşiktaş'ta 40 maçta 3304 dakika oynarken 5 gollük katkı vermişti.
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