Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e yeni görev!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Valerien Ismael, pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında Gedson Fernandes'e farklı bir görev vermeyi planlıyor.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 16 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesi siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Gedson Fernandes tempo artırmaya başladı.
GEDSON TEMPO ARTIRDI
Siyah-beyazlıların Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Trabzonspor maçında başarılı bir grafik çizmek için kolları sıvadı. Gedson Fernandes, Trabzonspor maçında farklı bir görev de üstlenecek.
HÜCUMA SIK SIK ÇIKACAK
Sporx'in haberine göre, teknik direktör Valerien Ismael, dev maçta 11'de başlatmayı düşündüğü Gedson'dan sık sık hücum hattına çıkmasını ve skor aramasını istedi.
BU SEZON 1 ASİST ÜRETTİ
Gedson, Fransız çalıştırıcının planına sadık kalacak. Gedson bu sezon 9 maçta 699 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.
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