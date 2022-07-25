Philippe Keny Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Philippe Keny için Bandırmaspor ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar Senegalli oyuncu ile 1,2 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli, artı bonuslar ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında anlaşmaya vardı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un 23 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Philippe Keny, Beşiktaş ile 1,2 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli, artı bonuslar ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında anlaşmaya vardı.
Forvet pozisyonu ve hücum hattının sol kanadında da görev yapan Keny, Fransa'nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giydi.
Keny, geçen sezon TFF 1. Lig'de oynadığı 36 maçta 14 gol, 7 asist yapmıştı.
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