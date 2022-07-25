Philippe Keny Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Philippe Keny için Bandırmaspor ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar Senegalli oyuncu ile 1,2 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli, artı bonuslar ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:20
Philippe Keny Beşiktaş'ta
Abone Ol google-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un 23 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Philippe Keny, Beşiktaş ile 1,2 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli, artı bonuslar ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında anlaşmaya vardı.

Forvet pozisyonu ve hücum hattının sol kanadında da görev yapan Keny, Fransa'nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giydi.

Keny, geçen sezon TFF 1. Lig'de oynadığı 36 maçta 14 gol, 7 asist yapmıştı.


Philippe Keny beşiktaş Bandırmaspor transfer
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler