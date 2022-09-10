Beşiktaş'ta Welinton'dan sakatlık haberi!

10 Eylül 2022 Cumartesi, 19:16

Beşiktaş, savunma oyuncusu Welinton ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Welinton Souza'da, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir" denildi.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon herhangi bir resmi karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giymedi.