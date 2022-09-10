Beşiktaş'ta Welinton'dan sakatlık haberi!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Welinton Souza'da üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlandığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 19:16
Beşiktaş'ta Welinton'dan sakatlık haberi!
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Beşiktaş, savunma oyuncusu Welinton ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Welinton Souza'da, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir" denildi.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon herhangi bir resmi karşılaşmada siyah-beyazlı formayı giymedi.


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