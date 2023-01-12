Beşiktaş'ta Wout Weghorst düğümü, işte ayrıntılar

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 07:36

Beşiktaş’ta Weghorst düğümü sürüyor. Siyah-Beyazlıların sezon sonuna kadar Burnley kulübünden kiraladığı Hollandalı forvetin Manchester United ile anlaşmasının ardından başlayan kriz henüz çözülemedi.

İngiltere ve İstanbul hattındaki sorunla ilgili bazı detaylara Cumhuriyet ulaştı. 30 yaşındaki oyuncu, Manchester United’ın yaptığı teklifi geri çevirmek istemiyor ve bu transferi kariyerinin önemli bir adımı olarak görüyor.

Weghorst, düşüncesini Beşiktaş yönetimine hem kendisi iletti hem de menajeri aktardı. Deneyimli golcü, kulüplerin bir an önce anlaşmasını bekliyor. Weghorst, İngiltere Premier Ligi’nde 14 Ocak’ta oynanacak Manchester United-Manchester City derbisinde yeni takımının kadrosunda olmak istiyor. Dün İstanbul’dan ayrılmayı planlayan Hollandalı golcü, bu gerçekleşmeyince ağrıları olduğunu belirtip Beşiktaş’ın antrenmanına katılmadı ve salonda çalıştı.

TEKLİF 3 MİLYON AVRO

Burnley kulübü, Weghorst’un kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için Beşiktaş’a 3 milyon Avro teklif etti. Böylece Siyah-Beyazlılar bedelsiz kiraladığı Weghorst’tan gelir elde etmiş olacak. Ancak Hollandalı futbolcunun ayrılığının henüz onaylanmamasının sebebi, Beşiktaş’ın yeni forvet transferini tamamlayamaması.

ABOUBAKAR GELİR, WEGHORST GİDER

Beşiktaş, eski oyuncusu Aboubakar’la görüşüyor. Kamerunlu futbolcu da formasını giydiği Al Nassr kulübüyle sözleşmesini feshetmeye çalışıyor. Aboubakar takımından ayrılması halinde Beşiktaş, Burnley’nin yaptığı 3 milyon Avro’luk teklifi kabul edip Weghorst’un gidişine izin verecek ardından Aboubakar’la sözleşme imzalayacak. Siyah-Beyazlılar, Aboubakar’la yıllık 2.5 milyon Avro’dan 2.5 senelik kontrat yapacak.

MONTERO’YA TALİP VAR

Hamburg, Beşiktaş’tan Montero’yu kiralık olarak istiyor. Alman ekibi, 23 yaşındaki stoperin maaşının tamamını karşılarsa Siyah-Beyazlılar bu transfere onay verecek. İki kulübün görüşmesinde satın alma maddesinin konuşulmadığı öğrenildi.