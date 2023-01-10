Wesley Sneijder'dan Wout Weghorst açıklaması: 'Manchester United'ın ona ihtiyacı var mı?'

Yayınlanma: 10.01.2023 - 18:10

Güncelleme: 10.01.2023 - 18:10

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, bonservisi Burnley'de olan ve Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst'u transfer etmek için büyük bir çaba harcarken, Hollandalı eski futbolculardan flaş açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de de forma giyen Pierre van Hooijdonk, kısa bir süre önce Manchester United'ın bu transfer girişimini eleştirirken, "Wout Weghorst, bence aradıkları hedef santrfor değil" açıklamasını yaptı. Pierre van Hooijdonk'un ardından bu kez Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder açıklamalarda bulundu.

Wout Weghorst

"WEGHORST MU? ŞAKA OLMALI!"

Wesley Sneijder, Manchester United'ın Weghorst'u almak istemesine inanamadığını vurgulayarak "O gerçekten Manchester United'ın ihtiyacı olan golcü mü? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Premier Lig'de Wout Weghorst gibi en az 300 tane forvet var. Manchester United'da olumlu etki yaratamaz. Bu transfer garip! Şaka olmalı" ifadelerini kullandı.

Wesley Sneijder

"İNGİLTERE'DE ARTIK BUNA KANMIYORLAR"

Ayrıca Wesley Sneijder, Hollanda'nın Arjantin karşısındaki Dünya Kupası'ndaki duran top organizasyonuna gönderme yaparak, "Serbest vuruştaki hileyi herkes gördü. İngiltere'de artık buna kanmıyorlar" dedi. Duran top organizasyonunda yaşanan karambolün ardından Wout Weghorst topu Arjantin ağlarına göndermişti.

Beşiktaş'ta 16 Süper Lig maçına çıkan Wout Weghorst, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol attı. Weghorst, 2022 Dünya Kupası'nda da 4 maçta 2 gollük performans sergiledi.