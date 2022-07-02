Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve Cenk Tosun'un beraber oynayacağı iddiası

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:23

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde forvet hattının kimlerden oluşacağı merak konusu olurken bu sorunun cevabı da netleşti. İddiaya göre, siyah-beyazlılarda forvet hattı Wout Weghorst - Cenk Tosun ikilisinden oluşacak.

WEGHORST VE CENK 9 TEMMUZ'DA SAHADA

Yeni sezon öncesinde Beşiktaş 5 Temmuz'da Avusturya kampına başlayacak. Golcü transferleri de kampa yetiştirilecek. Sözcü'nün haberine göre, teknik direktör Valerien Ismael, Cenk ve Weghorst'u 9 Temmuz'da Werder Bremen ile oynanacak ilk hazırlık maçında sahada kullanma şansına sahip olacak.

CENK TOSUN RİVA'DA ÇALIŞIYOR

Everton ile sözleşmesi biten Cenk Tosun, bir süredir Beşiktaş'ın da kamp yaptığı Riva'da Hasan Doğan Milli Takım Kamp Tesisleri'nde kendisine verilen program dahilinde çalışıyordu. Beşiktaş'taki 3. dönemine hazırlanan 31 yaşındaki golcü, heyecan içinde. Tosun'a 15 milyon TL verilecek. Weghorst da 2.7 milyon Euro garanti ücret kazanacak.