Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve Cenk Tosun'un beraber oynayacağı iddiası
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael'in, yeni transferler Wout Weghorst ve Cenk Tosun'u hangi maçta birlikte kullanabileceği ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde forvet hattının kimlerden oluşacağı merak konusu olurken bu sorunun cevabı da netleşti. İddiaya göre, siyah-beyazlılarda forvet hattı Wout Weghorst - Cenk Tosun ikilisinden oluşacak.
WEGHORST VE CENK 9 TEMMUZ'DA SAHADA
Yeni sezon öncesinde Beşiktaş 5 Temmuz'da Avusturya kampına başlayacak. Golcü transferleri de kampa yetiştirilecek. Sözcü'nün haberine göre, teknik direktör Valerien Ismael, Cenk ve Weghorst'u 9 Temmuz'da Werder Bremen ile oynanacak ilk hazırlık maçında sahada kullanma şansına sahip olacak.
CENK TOSUN RİVA'DA ÇALIŞIYOR
Everton ile sözleşmesi biten Cenk Tosun, bir süredir Beşiktaş'ın da kamp yaptığı Riva'da Hasan Doğan Milli Takım Kamp Tesisleri'nde kendisine verilen program dahilinde çalışıyordu. Beşiktaş'taki 3. dönemine hazırlanan 31 yaşındaki golcü, heyecan içinde. Tosun'a 15 milyon TL verilecek. Weghorst da 2.7 milyon Euro garanti ücret kazanacak.
Video Haberler
- 6 ay sonra yurda döndü, şoke oldu: 'Hayır, olamaz'
- Beyoğlu'nda feci olay: Fransız turist 8. kattan düştü
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurtulmak için kendilerini kilitlediler
- Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı
- Feci kaza: Viraj ölüm getirdi
- Evden çıkmasını isteyen ev sahibini bıçakladı
- İstanbul'da metrobüste yangın!
- Minibüste tepki çeken anlar: Aşağı indirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret zammı belli oldu
- Sinemanın efsane ismi hayatını kaybetti
- Peker'den 'Demirören' iddiaları
- İşte yeni asgari ücretle birlikte değişenler
- Ev sahiplerinden akıl almaz yöntemler
- Yeni asgari ücret sonrası ilk büyük zam
- Peker yeniden mi başlıyor?
- 'Liderliğini gösteremedi'
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
- İşte 6'lı masanın adayını açıklayacağı tarih