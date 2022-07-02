Wout Weghorst'a transfer çağrısı: "Beşiktaş'a gel"

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:53

Beşiktaş'ta Wout Weghorst transferinin gecikme sebebi ortaya çıktı.

İddiaya göre, Burnley kulübüyle satın alma opsiyonu üzerinde henüz görüş birliğine varılamamış olması transferi gediktiriyor.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberiner göre; menajerler ise bu durumu fırsat bilip başka kulüplerden gelen tekliflere gözünü çevirdi. Ancak; Burnley ekibinin Beşiktaş'a verdiği söz nedeniyle çalım atamıyorlar. Kulüpler anlaşır anlaşmaz tecrübeli forvet de imzayı atacak.

"BEŞİKTAŞ'A GEL WEGHORST"

Öte yandan sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Weghorst'un, transfer sürecinde ise deyim yerindeyse ağzını bıçak açmıyor. Futbolcunun hesabına Beşiktaş taraftarları da yoğun ilgi gösteriyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Beşiktaş'a gel Weghorst" çağrısı yapmaya devam ediyor

Hollanda kulübü FC Emmen'de profesyonel olan Weghorst, daha sonra Heracles Almelo'ya transfer oldu. AZ Alkmaar ile gösterdiği performans dikkat çeken Weghorst, Temmuz 2018'de 10.5 milyon Euro bonservisle Wolfsburg'a transfer oldu. Hollandalı golcü, Ocak 2022'de ise 14 milyon Euro karşılığı Burnley'e imza attı.

29 yaşındaki Wout Weghorst, Wolfsburg formasıyla çıktığı 118 Bundesliga maçında 59 gol kaydetmeyi başarmış ve 2022 Ocak ayında Burnley'e transfer olmuştu. Hollandalı oyuncu Burnley formasıyla çıktığı 20 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.