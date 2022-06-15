Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması belli oldu
Süper Lig ekibi Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları için başlangıç tarihini açıkladı. Siyah-beyazlılar, 27 Haziran Pazartesi günü gelecek sezon çalışmalarına başlayacak.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlık takvimini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni sezon çalışmalarına başlayacak Beşiktaş, iki yurt dışı kampı gerçekleştirecek.
İlk kampını Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde 5-16 Temmuz tarihlerinde yapacak siyah-beyazlı ekip, 20-27 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde hazırlıklarını sürdürecek.
Siyah-beyazlılar, İspanya kampında ise iki hazırlık maçı oynayacak.
RAKİPLER WOLVERHAMPTON VE DEPORTIVO
İlk hazırlık maçını 23 Temmuz Cumartesi günü Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers ile oynayacak Beşiktaş, ikinci maçında ise 26 Temmuz Salı günü Deportivo Alaves ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın Avusturya'da oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise daha sonra açıklanacak.
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