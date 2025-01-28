Beşiktaş'tan teknik ekibe Molde'den takviye!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 13:05

Güncelleme: 28.01.2025 - 13:05

Beşiktaş, ara transfer döneminde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Molde'nin eski baş gözlemcisi John Vik'i kadrosuna kattı. Vik, Beşiktaş'ta Kuzey Ülkeleri ve Kuzey Amerika'dan sorumlu gözlemci olarak görev yapacak.

HAALAND'I TAKIMA KATAN İSİMLERDEN BİRİYDİ

Daha önce de Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde görev yapan tecrübeli gözlemci Molde'de Erling Haaland'ı takıma katan önemli isimlerden biriydi.

MANCHESTER UNITED'DA GÖREV ALMIŞTI

Norveçli gözlemci, kariyerinde Manchester United'da görev yaptı. Ayrıca, Molde ve Cardiff'te de baş gözlemci olarak görev üstlendi.