Beşiktaş'ta zemin yeni sezon için hazırlanıyor
Beşiktaş, Vodafone Park Stadı'nın çimleriyle ilgili yeni sezon öncesi çalışma başlattı. Çimlerin ve stadın ne zaman hazır hale geleceği belli oldu.
Geçen sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Beşiktaş yeni sezona umutla bakıyor. Siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarının dışında stadyumla ilgili de düzenlemeler yapıyor. Beşiktaş yöneticisi Bilgihan Sürmen, Vodafone Park Stadı'ndaki çim yenileme çalışmaları hakkında konuştu.
ZEMİN, SAMPDORIA MAÇINA YETİŞECEK
Sürmen yaptığı açıklamada, "Yenileme çalışmaları doğrultusunda eski çim kaldırıldı ve zemin 20 cm kazındı. Önümüzdeki dönemde önce toprak ardından rulo çim serilecek, üstüne de hibrit çakılacak. Bu işlemleri 20 Temmuz'a kadar tamamlayacağız. Sonraki bir hafta ise bakım çalışmalarıyla geçecek. Zemin, 30 Temmuz'daki Sampdoria maçına yetişecek" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ
Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da İstanbul'da başlayacak Beşiktaş, sonrasında 2 etap halinde yurt dışında kamp yapacak. Siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarının ardından İstanbul'da Sampdoria ile hazırlık maçı yapacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Maç programı şu şekilde:
27 Haziran Pazartesi: 19.00 / Beşiktaş-Sampdoria
23 Temmuz Cumartesi: 19.00 / Beşiktaş-Wolverhampton
26 Temmuz Salı: 19.00 / Beşiktaş-Alaves
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