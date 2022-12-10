Üzerine kale direği devrilen Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu hayatını kaybetti
Geçen çarşamba günü üzerine kale direği devrilen ve hastanede tedavisi süren Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu 9 yaşındaki Yiğit Demirel, hayatını kaybetti.
Rize'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kafatası ve çenesinde kırık oluşan 9 yaşındaki Demirel, 4 gündür tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yeşil-mavili takımın 9 yaşındaki altyapı futbolcusu Yiğit Demirel, Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda 7 Aralık'ta antrenman öncesinde üzerine kale direği devrilmesi sonucu yaralanmıştı.
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