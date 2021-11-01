Beşiktaş'tan ağır 'ittifak' göndermesi!

01 Kasım 2021 Pazartesi, 09:22

Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumulusu Emre Kocadağ'ın hakemlere tepkisi devam ediyor. Siyah beyazlıların Atakaş Hatayspor'a 1-0 kaybettiği maçta Mehmet Topal'ın attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi nedeniyle maç sonu tepki gösteren Kocadağ, dün de attığı tweet ile eleştirilerini sürdürdü.

SAHA İÇİ VE DIŞINDA YANDAŞLAR VAR

Kocadağ, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda "Beşiktaş ne zaman iyi gitse bu oyunlar oynanmaya başlıyor. Bize karşı bir ittifak olduğu gerçek. Bu ittifakın ortakları belli. Saha içi ve dışında da yandaşları var. Ancak O İTTİFAK BARAJI GEÇEMEZ !… Bunlara destek verenler Beşiktaş'ın hakkını yiyerek bir yere gelemezler" dedi.