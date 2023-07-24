Son Dakika: Beşiktaş Romain Saiss'in ayrılığını resmen açıkladı
Son dakika... Süper Lig ekibi Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'in Katar kulübü Al Sadd SC'ye transfer olduğunu duyurdu.
Beşiktaş, Romain Saiss ile yolları ayırdı.
Siyah-beyazlı ekip, Faslı stoperin Al Sadd SC kulübüne transfer olduğunu duyurdu.
Romain Saiss
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır."
SAISS'İN PERFORMANSI
33 yaşındaki Romain Saiss, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
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