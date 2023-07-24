Son Dakika: Beşiktaş Romain Saiss'in ayrılığını resmen açıkladı

Son dakika... Süper Lig ekibi Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'in Katar kulübü Al Sadd SC'ye transfer olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 12:06
Son Dakika: Beşiktaş Romain Saiss'in ayrılığını resmen açıkladı
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Beşiktaş, Romain Saiss ile yolları ayırdı.

Siyah-beyazlı ekip, Faslı stoperin Al Sadd SC kulübüne transfer olduğunu duyurdu.

Romain Saiss

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır."

SAISS'İN PERFORMANSI

33 yaşındaki Romain Saiss, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 26 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.


Romain Saiss beşiktaş Al Sadd transfer

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