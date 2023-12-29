Beşiktaş'tan Atatürk paylaşımı!
Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa karşılaşmasında kriz devam ederken, Başiktaş, Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı yaptı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayacağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi. Toplantının sona ermesinin ardından stada gidilmesi beklenirken, takımlar kamp yaptıkları otele geri dönmüştü.
'ATAM İZİNDEYİZ'
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Suudi Arabistan'da yaşanan gelişmelerin ardından, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı bir görselle, "Atam İzindeyiz" şeklinde bir paylaşım yaptı.
ATAM İZİNDEYİZ. ???? pic.twitter.com/FoM1Usk5E4— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 29, 2023
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