TFF'den Süper Kupa'daki 'Atatürk' ve 'İstiklal Marşı' kriziyle ilgili açıklama

Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:54

Güncelleme: 29.12.2023 - 15:59

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartı ve tişörtlerine izin verilmemesi üzerine kriz yaşandı.

Suudi yetkililer, yapılan sözleşmede yer almasına rağmen Süper Kupa maçı öncesi Atatürk posterine, 'Yurta Sulh, Cihanda Sulh' pankartına, Atatürk tişörtlerine ve İstiklal Marşı'nın okunmasına izin vermediler.

Fenerbahçe ve Galatasaray, İstiklal Marşımız ve Atatürk pankartları ile tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacaklarını TFF'ye iletti.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF'den konuyla iligli yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Basın Mensupları,

Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır.

Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz.

Türkiye Futbol Federasyonu"