Francisco Montero, Beşiktaş'a dönüyor

Yayınlanma: 05.06.2023 - 18:43

Güncelleme: 05.06.2023 - 18:43

Beşiktaş'tan devre arası transfer döneminde ayrılan Francisco Montero, siyah-beyazlı takıma geri dönüyor.

Sporx'in alman basınından Bild'e dayandırdığı habere göre, Stuttgart ile karşılaşacak Hamburg'da stoper Jonas David'in durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.

David'in oynamaması durumunda ise Hamburg'ta Montero'nun görev yapacağı aktarıldı. Montero için bunun bir veda olduğu öne sürüldü. İspanyol savunma oyuncusunun bu karşılaşmadan sonra Beşiktaş'a geri döneceği ifade edildi.

24 yaşındaki Montero, Beşiktaş'tan Hamburg'a gitmesinin ardından Alman ekibinde sadece 4 maçta sahaya çıktı.

SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYORDU

Hamburg'un, Montero için yaptığı kiralık anlaşmada 2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.