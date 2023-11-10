Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'dan ilk mesaj!

Süper Lig ekibi Beşiktaş ile yollarını ayıran Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:18
Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'dan ilk mesaj!
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Beşiktaş'ta görevinden istifa eden Burak Yılmaz'dan ilk açıklama geldi.

Genç teknik direktör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda camiaya veda etti.

Burak Yılmaz paylaşımında, "Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

6 MAÇTA 2 GALİBİYET

Sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan Burak Yılmaz, kariyerinin ilk antrenörlük tecrübesine siyah-beyazlı takımda adım attı.

İlerleyen süreçte Şenol Güneş'in istifası ve yönetimin olağanüstü genel kurul kararı alması üzerine teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, teknik direktör sıfatıyla Beşiktaş'ın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde etti.


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