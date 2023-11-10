Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'dan ilk mesaj!
Süper Lig ekibi Beşiktaş ile yollarını ayıran Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda etti.
Beşiktaş'ta görevinden istifa eden Burak Yılmaz'dan ilk açıklama geldi.
Genç teknik direktör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda camiaya veda etti.
Burak Yılmaz paylaşımında, "Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
6 MAÇTA 2 GALİBİYET
Sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan Burak Yılmaz, kariyerinin ilk antrenörlük tecrübesine siyah-beyazlı takımda adım attı.
İlerleyen süreçte Şenol Güneş'in istifası ve yönetimin olağanüstü genel kurul kararı alması üzerine teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, teknik direktör sıfatıyla Beşiktaş'ın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde etti.
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