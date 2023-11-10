Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun için sakatlık açıklaması!
Beşiktaş'ın Bodo/Glimt ile oynadığı karşılaşmada ağrı hisseden iki futbolcu Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un sakatlıklarına ilişkin son durum belli oldu.
Beşiktaş, Bodo/Glimt karşılaşmasında sakatlanan Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun hakkında açıklama yayımladı.
Maç öncesi ısınma esnasında ağrı hisseden Aboubakar'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.
CENK VE ABOUBAKAR AĞRI HİSSETMİŞTİ
Cenk Tosun'un ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği kaydedildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme
Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın öncesinde yapılan ısınma sırasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden Vincent Aboubakar’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.
Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Cenk Tosun’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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