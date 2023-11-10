Spor yazarları Beşiktaş - Bodo/Glimt maçını yorumladı: 'Beşiktaş'ta büyük bir başıboşluk var'

Yayınlanma: 10.11.2023 - 09:59

Güncelleme: 10.11.2023 - 09:59

Beşiktaş, kendi sahasında ağırladığı Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Kupadaki diğer temsilcimiz Beşiktaş’sa rahatlıkta 6-7 puan alabileceği Lugano-Bodo sürecini 0 çekerek tamamladı. Tabii ki siyah-beyazlıların düşüşünde ana başlık yönetim zafiyeti... Bir yönetim başarısız olduğu için gönderiliyor, ama ne hikmetse o ekipten Ahmet Nur Çebi yeni başkan oluyor. O yönetim de başarısız olduğu için gönderiliyor, yine o ekipten bir isim başkan adayı! Eğer Beşiktaş doğru yönetiliyorsa neden başkan değiştiriyor? Eğer doğru yönetilmiyorsa, neden başarısız yöneticiler başkanlıkla ödüllendiriliyor? Beşiktaş’ın geleceği Rıdvan-Serdar-Emirhan’ı 11 milyona satıp o parayla Ocak’ta Afrika Kupası’na gidecek 8 adam içeren bu kadroyu kim kurdu? Ayrıca Şenol Güneş’in ekibi başarısızsa niye onun yardımcısı göreve geldi? Bu teknik kadroların hamaset odaklı basın açıklamaları, Beşiktaş’ın tarihine-geleneğine yakışıyor mu?" (Hürriyet)

"GERÇEKLİKTEN KOPMUŞ"

Ali Gültiken: "Beşiktaş'ta aynı girdap devam ediyor. Vücutlar sahada, beyinler tribünden gelecek seste olunca sahadaki performanslar da böyle oluyor. Beşiktaş'ın ayarları tamamen bozuldu. Bu kaotik sürecin yarattığı ortam herkesi zehirlemiş durumda. Kişisel performanslara veya teknik direktör seçimleri üzerinden yorum yapılacak zamanlar da geride kaldı. Beşiktaş o kadar gerçeklikten kopmuş vaziyette. Bu durumu yaratanlar kendilerine sorumluluk payı çıkartacaklar mı veya bu camiadan özür dileyecekler mi bunu da zaman içerisinde göreceğiz." (Sabah)

Attila Gökçe: "Önce teknik direktörün istifası.. Ardından kongre kararı. Başkan Çebi’nin adaylıktan vazgeçmesi… Aaa… Arada bir de Bailly’nin Tayfur’a saha içinde yaptığı “hareket” var. Antalya maçının ikinci yarısında Bailly yok… Ama sonrasında af çıkıyor. Özür diliyor Fildişi Sahilli… Dün akşam Bodo Glimt maçında kadroda Bailly. Fena da oynamıyor hani. Ama 4. dakikada kafasına gelen top darbesiyle sarsılıyor. 25’e kadar dayanıyor. Hayır baş dönmeleri bitmiyor" (Milliyet)

"BEŞİKTAŞ SAHİPSİZ KALDI"

Oktay Derelioğlu: "Beşiktaş bu sezonu çok erken çöpe attı. Henüz yaz aylarında rakiplerinin yaptığı transferler sonrası yönetim, panik halinde yanlış isimlere parayı döktü. Bonservise 17 milyon Euro ödeyen yönetim, bu oyuncularınn hiçbirinden faydalanamadı. Bedelsiz olarak gelenler de pek işe yaramadı. Daha önce de söylemiştim, seçime kadar Beşiktaşlı taraftarların yüzünün gülmesi pek mümkün gözükmüyor. Çünkü Beşiktaş'ta hem yönetim kanadında hem teknik heyette büyük bir başıboşluk var. Koskaca çınar sahipsiz durumda. Beşiktaşlı taraftarlara sabır diliyorum. Beşiktaşlı taraftarlar, kötü gün taraftarıdır." (Takvim)

Turgay Demir: "80 öncesi yıllarda tam olarak böyleydi Beşiktaş… İsmail Atik diye sıradan bir Finlandiyalı santraforu ve bir-iki sezon önce 60 milyon tl gibi dönem için çok büyük paralar harcanarak alınmış sıradan yıldızlar bir aradaydı… Ahmet Nur Çebi'nin, çifte kupa sonrası kararsız ve ürkek tavırlarla yaptığı hatalar bugünkü manzaranın temel nedenidir. Dolayısıyla bu durumdan kurtulmak için de kararlı cesur adımlar atmak şarttır. Gelecek olan, bunları bilerek gelsin çünkü kaybedecek bir saniye bile yok. NOT: Bodo maçı mı, ne maçı, dün Beşiktaş'ın maçı mı vardı ki!" (Sabah)