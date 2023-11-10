Son Dakika: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Beşiktaş, teknik sorumluluk görevini yürüten Burak Yılmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Beşiktaş, Burak Yılmaz ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Burak Yılmaz'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz
10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
İLK ANTRENÖRLÜK TECRÜBESİ
Sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan Burak Yılmaz, kariyerinin ilk antrenörlük tecrübesine adım atmıştı.
İlerleyen süreçte Şenol Güneş'in istifası ve yönetimin olağanüstü genel kurul kararı alması üzerine teknik sorumluluk görevine getirilen Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde etti.
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