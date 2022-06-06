Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup için geri sayım! Ömer Bayram bombayı patlattı
Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmayan ve takımdan ayrılan Oğuzhan Özyakup'un adı birçok takımla anılıyordu. Milli futbolcu için Galatasaray ve Trabzonspor'un öne çıkarken sürpriz bir detay ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan ve siyah-beyazlılara veda eden Oğuzhan Özyakup'un adı transferde Trabzonspor'un dışında Galatasaray ile de anılmaya başlandı. Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, transfer dedikodularını artıracak bir hamle yaptı.
ÖMER BAYRAM'DAN OĞUZHAN YORUMU
Oğuzhan Özyakup kendisine ait sosyal medya hesabı üstünden fotoğrafını yayınladı. Türkiye Milli Futbol Takımı'ndan arkadaşı olan ve Galatasaray forması giyen Ömer Bayram ise bu paylaşıma, kum saati ve çift göz ifadesi bıraktı. Bu yorum çok sayıda beğeni aldı ve futbolseverler bu gelişmeyi transfer olarak yorumladı.
TRABZONSPOR İLE DE ANILDI
Oğuzhan Özyakup transferde Trabzonspor'la da anılmıştı. Bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı ise verdiği röportajda, "Oğuzhan'ı A Milli Futbol Takımı'na ben aldım. Beşiktaş'ta transferi bana soruldu. Ama hep aşağıya gitti. Öyle bir durum yok. Oğuzhan, Trabzonspor'a gelse Dorukhan etkisi bence olur" demişti.
Beşiktaş'ta 10 senede 5 kupa ve 3 şampiyonluk elde eden Oğuzhan, "19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim, anne sevgisi gibi karşılıksız sevdiğim kulübümden, Beşiktaş ailemden bugün 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum. Birlikte yaşadığımız ve birbirimize yaşattığımız bütün o özel duygular için çok teşekkür ederim" demişti.
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