Beşiktaş'ta hareketli saatler: Yönetimden olağanüstü kongre kararı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasının ardından, stadyumda toplantı yapan yönetimin olağanüstü kongre kararı aldı.
Siyah-beyazlıların dün UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı Lugano maçının ardından yönetim kurulu olağanüstü toplanmıştı.
Yaklaşık 4 saat süren toplantıya Şenol Güneş de katıldı.
Beşiktaş yönetimi herhangi bir açıklama yapmadan stadyumdan ayrılmıştı.
KONGRE KARARI AÇIKLANDI
Beşiktaş yönetimi ayrıca olağanüstü kongre kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir" ifadeleri yer aldı.
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