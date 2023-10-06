Beşiktaş'ta hareketli saatler: Yönetimden olağanüstü kongre kararı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasının ardından, stadyumda toplantı yapan yönetimin olağanüstü kongre kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 12:11
Beşiktaş'ta hareketli saatler: Yönetimden olağanüstü kongre kararı
Abone Ol google-news

Siyah-beyazlıların dün UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı Lugano maçının ardından yönetim kurulu olağanüstü toplanmıştı.

Yaklaşık 4 saat süren toplantıya Şenol Güneş de katıldı.

Beşiktaş yönetimi herhangi bir açıklama yapmadan stadyumdan ayrılmıştı.

KONGRE KARARI AÇIKLANDI 

Beşiktaş yönetimi ayrıca olağanüstü kongre kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir"  ifadeleri yer aldı.


beşiktaş olağanüstü kongre ahmet nur çebi

İlgili Haberler

Tepkilerin ardından stadı terk etmişti: Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş maçı açıklaması

Tepkilerin ardından stadı terk etmişti: Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş maçı açıklaması
Spor yazarları Beşiktaş - Lugano maçını değerlendirdi: 'Kartal'ın kapkara sayfası'

Spor yazarları Beşiktaş - Lugano maçını değerlendirdi: 'Kartal'ın kapkara sayfası'
Taraftarlar istifaya çağırmıştı: Beşiktaş yönetiminden 4 saatlik toplantı

Taraftarlar istifaya çağırmıştı: Beşiktaş yönetiminden 4 saatlik toplantı

En Çok Okunan Haberler