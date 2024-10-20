Beşiktaş'tan Cumhuriyet Bayramı'na özel forma!

Yayınlanma: 20.10.2024 - 14:02

Güncelleme: 20.10.2024 - 14:02

Beşiktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Tüpraş Stadyumu ve çevresini ay-yıldızlı bayrağımızla donattı.

Öte yandan siyah-beyazlılar, Konyaspor maçında giyeceği Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan kırmızı formasını paylaştı.

CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL FORMA

Beşiktaş, yaptığı paylaşımda, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi stadımızın dört bir yanı bayraklarla donatıldı.

Takımımızın T. Konyaspor maçında giyeceği Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan kırmızı formamız da hazır. #CumhuriyetinBekçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın paylaşımı şu şekilde: