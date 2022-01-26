Denizlispor'da Mesut Bakkal dönemi
Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından kurtulamayan Altaş Denizlispor, kulüpte bu sezon görev yapan ikinci teknik direktör olan Fatih Tekke'yle yolların ayrılması sonrası Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Denizlispor'da 1983-1993 yılları arasında uzun yıllar futbolcu olarak forma giyen ve teknik direktör olarak da görev yapan Mesut Bakkal, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı.
İmza töreninde konuşan Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Mesut Bakkal'ın bugüne kadar hem futbolcu hem de teknik adam olarak bu camiaya büyük hizmetler verdiğini belirterek, "Fatih Tekke ile yollarımızı ayırdıktan sonra Mesut Bakkal hocamızla görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerimiz sonunda hocamız Denizlispor'da görev almaktan mutluluk duyacağını belirterek görevi kabul etti" dedi.
Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu hatırlatan Başkan Mehmet Uz, "Mesut Bakkal hocamız tecrübeli, deneyimli ve kulübümüze büyük hizmetler veren birisi. Kulübümüze büyük katkılar sağlayacağından hiçbir şüphemiz yok. Görüşmelerimiz sırasında maddi şartlar değil, takımımızın durumu ve hedefe ulaşmak için neler yapılabileceği konularının konuşulması, kendisinin kulübümüze hizmet etme noktasındaki niyetini ve çabasını gösterdi. Bizimle yol arkadaşı olma teklifimizi kabul etmesi dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah iki taraf için de hayırlı bir dönemi olacak" diye konuştu.
Mesut Bakkal yeniden Denizlispor'da görev alacağı için mutlu olduğunu ifade ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu. Birçok kulüpte görev yapan Bakkal, Denizlispor'u daha önce 2009 yılında Süper Lig'de çalıştırmıştı.
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