Beşiktaş'ta Ajdin Hasic, Ümraniyespor'a kiralandı

Beşiktaş, Ajdin Hasic’in Ümraniyespor’a kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Bosnalı oyuncu, sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibinin formasını giyecek.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2022 Çarşamba, 17:03
Beşiktaş'ta Ajdin Hasic, Ümraniyespor'a kiralandı
Abone Ol google-news

Beşiktaş’ta ilk ayrılık gerçekleşti.

NTV Spor'un haberine göre siyah beyazlılar Ajdin Hasic’i sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiraladı.

20 yaşındaki futbolcu 2021 Mart ayında milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 10 ay uzak kaldı. Ümraniyespor Bosnalı oyuncu için Beşiktaş’a kiralama bedeli ödemeyecek. 

Ajdin Hasic, 2019-2020 sezonunda da kiralık olarak Ümraniyespor forması giymişti.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler