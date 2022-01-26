Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Batuhan Kör ve Kerem Şen, kente geldi

26 Ocak 2022 Çarşamba, 11:45

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, transferde de önde olmaya devam ediyor. Karadeniz temsilcisi, Bursaspor'dan transfer etmeyi düşündüğü iki futbolcuyu Trabzon'a getirdi.

Batuhan Kör, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, doğduğu şehrin takımında olmaktan dolayı çok mutlu, gururlu olduğunu belirterek, "Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Tabii ki Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Bu süreçte başkanımız olsun, yönetim ekibimiz olsun Bursaspor ile ciddi görüşmeler yaşandı. Ben de olmasını çok istedim" dedi.

Trabzonspor'un maçlarını hep takip ettiğini kaydeden Batuhan, "En son oynanan maçta da çok mutlu oldum. Son dakikada inanılmaz geri dönüş oldu. Bu sene sonu şampiyonluk olacak inşallah. Biz de bu takım ve kulüp için elimizden ne geliyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz" şeklinde konuştu.

Kerem Şen ise "Transfer için bizim buralara gelmemizde emek veren, şans veren Bursaspor Kulübü'ne teşekkür ederim ve genç yaşta bize yatırım yapan güvenen Trabzonspor Kulübü'ne de teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur, burada elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.



