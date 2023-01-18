Beşiktaş'tan Dmitri Barinov hamlesi!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Lokomotiv Moskova'nın Rus futbolcusu Dmitri Barinov ile ilgileniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 10:08
Beşiktaş'tan Dmitri Barinov hamlesi!
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Beşiktaş, Lokomotiv Moskova’nın 26 yaşındaki ön liberosu Dmitri Barinov’un transferi için ısrarcı. Rus futbolcu, kulübüyle görüşüp Beşiktaş’a gitmek istediğini iletti. Siyah-beyazlılar, Moskova ekibinden bonservis ücreti bildirmesini bekliyor.

 

Dmitri Barinov

ABOUBAKAR GELİYOR

Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar’ı kadrosuna kattı. Kamerunlu forvet, bugün Al Nassr kulübüyle fesih işlerini tamamlayıp Beşiktaş’a imza atmak için İstanbul’a gelecek.

 

Vincent Aboubakar

BAŞKENT MESAİSİ

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda bugün Ankaragücü’ne konuk olacak. Saat 17.45’te başlayacak maçı Barış Saka yönetecek.


Dmitri Barinov beşiktaş Lokomotiv Moskova

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