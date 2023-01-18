Beşiktaş'tan Dmitri Barinov hamlesi!
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Lokomotiv Moskova'nın Rus futbolcusu Dmitri Barinov ile ilgileniyor.
Beşiktaş, Lokomotiv Moskova’nın 26 yaşındaki ön liberosu Dmitri Barinov’un transferi için ısrarcı. Rus futbolcu, kulübüyle görüşüp Beşiktaş’a gitmek istediğini iletti. Siyah-beyazlılar, Moskova ekibinden bonservis ücreti bildirmesini bekliyor.
Dmitri Barinov
ABOUBAKAR GELİYOR
Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar’ı kadrosuna kattı. Kamerunlu forvet, bugün Al Nassr kulübüyle fesih işlerini tamamlayıp Beşiktaş’a imza atmak için İstanbul’a gelecek.
Vincent Aboubakar
BAŞKENT MESAİSİ
Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda bugün Ankaragücü’ne konuk olacak. Saat 17.45’te başlayacak maçı Barış Saka yönetecek.
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