Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma: 'Oynamak için hazırlanıyorum'
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Quaresma, futbolu henüz bırakmadığını ve teklifleri değerlendirdiğini söyledi.
Vitoria Guimaraes'ten ayrılmasının ardından kulüpsüz durumda kalan Ricardo Quaresma, futbol oynamaya devam edeceğini açıkladı.
"Halen oynamak istiyorum ve bunun için hazırlanıyorum" diyen 39 yaşındaki futbolcu, "Hala karar verdiğim bir şey yok ama masada teklifler var. Düşünmemiz gerekiyor. Bir aile olduğunda herkes için en iyisini düşünmemiz lazım. Yanımda olan insanlarla konuşacağım ve daha sonra karar vereceğim" sözlerini kullandı.
QUARESMA'DAN RONALDO AÇIKLAMASI
Manchester United ile sözleşmesini fesheden eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo için de görüşleri sorulan Quaresma, "Bir arkadaşı olarak ona başarılar diliyorum. En önemli şey mutlu olması. Kanıtlayacak hiçbir şeyi olmadığı bu aşamada onun için en önemli şeyin futboldan keyif almak olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Quaresma, ayrıca Ronaldo için, "Dünya Kupası'na giderken zaten çok motive olmuştu. Yaşananlardan sonra daha da motive olduğunu düşünüyorum" dedi.
Video Haberler
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi ilk kez konuştu
- Geminin dümeninde aç, susuz tam 11 gün...
- Ret, inkar, hakaret...
- BAE'ye sürpriz ziyaret!
- İsmi anıt çınara verildi
- 'Gerçekten de bu bir trajedidir'
- Portakal, adayı 'net' diyerek açıkladı
- Soylu'nun AKP'ye verdiği mesaj ne?
- Sözleşmeliye 3+1 şartı geliyor
- AKP'den seçim tarihi ve sistem 'değişikliği' sinyali