Fenerbahçe'den Okan Buruk yanıtı

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Joao de Deus, beşiktaş derbisi öncesi açıklama yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında konuşan Portekizli antrenör, "Okan Buruk, bizim hakkımızda çok fazla konuşabilir ama biz kendi işimize odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 20:24
Fenerbahçe'den Okan Buruk yanıtı
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Jorge Jesus'un cezası nedeniyle Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Joao de Deus açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Deus, "Beşiktaş maçını kazanmayı bekliyoruz. Çok zor bir maç olacak, farkındayız. En iyi şekilde karşılık vereceğiz. Daha az hata yapan kaybedecek. Biz çok iyi hazırlandık. Umarım kazanan taraf oluruz" ifadelerini kullandı.

Joao de Deus

"OKAN BURUK ÇOK FAZLA KONUŞABİLİR"

Portekizli antrenör, "Okan Buruk'un sözlerine diyecek bir şeyim yok. Okan Buruk, bizim hakkımızda çok fazla konuşabilir ama biz kendi işimize odaklanmış durumdayız" açıklamasını yaptı.

Okan Buruk

"İLK DAKİKADAN İTİBAREN..."

Joao de Deus, "Jorge Jesus hafta boyunca takımı en iyi şekilde açıkladı. Ayrıntıları açıkladı. Son toplantıda da her şeyi anlattı. Bence takımımız hazır. Sahaya çıktığımız andan itibaren hırslı başlamak istiyoruz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.


Joao de Deus okan buruk fenerbahçe beşiktaş galatasaray

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