FIFA'dan Beşiktaş'a kötü haber!
FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Beşiktaş'ın, eski futbolcusu Tyler Boyd'a tazminat ödemesi yönünde karar aldı.
Beşiktaş’a eski futbolcusu Tyler Boyd’dan kötü haber geldi.
FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Siyah-beyazlı kulübün, 4 Kasım 2022’de sözleşmesi feshedilen Boyd’a 1 milyon Euro tazminat ödemesine hükmetti.
Beşiktaş yönetimi, karara ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı.
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