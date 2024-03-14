FIFA'dan Beşiktaş'a kötü haber!

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Beşiktaş'ın, eski futbolcusu Tyler Boyd'a tazminat ödemesi yönünde karar aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 08:02
FIFA'dan Beşiktaş'a kötü haber!
Abone Ol google-news

Beşiktaş’a eski futbolcusu Tyler Boyd’dan kötü haber geldi.

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Siyah-beyazlı kulübün, 4 Kasım 2022’de sözleşmesi feshedilen Boyd’a 1 milyon Euro tazminat ödemesine hükmetti.

Beşiktaş yönetimi, karara ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı.


Tyler Boyd haberleri beşiktaş haberleri tazminat haberleri FIFA haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş deplasmanda kazandı yarı finale yükseldi

Beşiktaş deplasmanda kazandı yarı finale yükseldi
Beşiktaş'ta, Al-Musrati antrenmana katılmadı

Beşiktaş'ta, Al-Musrati antrenmana katılmadı
Beşiktaş'a Tyler Boyd davasında kötü haber

Beşiktaş'a Tyler Boyd davasında kötü haber
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçeli İsmail Yüksek hayalindeki takımı açıkladı: 'Gitmek isteyeceğim kulüp...'

Fenerbahçeli İsmail Yüksek hayalindeki takımı açıkladı: 'Gitmek isteyeceğim kulüp...'
Çanakkale’de 18 Mart coşkusu: Okullar bir gün için tatil edilecek

Çanakkale’de 18 Mart coşkusu: Okullar bir gün için tatil edilecek
Fotoğraf çekilmek isteyenlere isyan etmişti: Özge Özder'den Şener Şen'e destek

Fotoğraf çekilmek isteyenlere isyan etmişti: Özge Özder'den Şener Şen'e destek
Tarih yazdılar… ’57. Alay’ için Tekirdağ’dan Çanakkale’ye yürüyorlar

Tarih yazdılar… ’57. Alay’ için Tekirdağ’dan Çanakkale’ye yürüyorlar
Eflak nerede? Eflak kimin toprağı? Eflak tarihi...

Eflak nerede? Eflak kimin toprağı? Eflak tarihi...
Kadınların erkeklerde nefret ettiği 5 özellik: İlişkilerde kaçınılması gereken tuzaklar!

Kadınların erkeklerde nefret ettiği 5 özellik: İlişkilerde kaçınılması gereken tuzaklar!
Kiralanacağı iddia edilmişti: Real Madrid'den Arda Güler kararı!

Kiralanacağı iddia edilmişti: Real Madrid'den Arda Güler kararı!
Murat Cemcir’den eski dostu Ahmet Kural hakkında çarpıcı açıklama!

Murat Cemcir’den eski dostu Ahmet Kural hakkında çarpıcı açıklama!