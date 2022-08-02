Beşiktaş’tan Fikret Orman’a 7 milyon 384 bin TL’lik dava

02 Ağustos 2022 Salı, 10:55

Beşiktaş Kulübü, bağımsız denetim firması KMPG'ye hazırlatılan 10 yıllık denetleme raporunun ardından Fikret Orman'a 7 milyon 384 bin TL'lik dava açtı.

Ajansspor'un haberleştirildiği dava dilekçesine göre Fikret Orman döneminde fatura kesilmiş ancak ilgili hizmetler gerçekleştirilmemiş.

Dava dilekçesinde, “Fikret Orman sadakat ve özen yükümlülüğünü ihlal etmiştir” denilirken yüksek faturalarla kulübün zarara uğratıldığı belirtildi. Başkan Ahmet Nur Çebi döneminde açıklanan KMPG'nin raporunda 102 milyon Euro'luk ‘istisnai durum' tespit edildiği duyurulmuştu.

FİKRET ORMAN: SİVİLCE DAHİ ETMEZ

Fikret Orman, açılan davaya yönelik açıklamada bulundu. Spor Gecesi YouTube hesabına konuşan Fikret Orman, eski yol arkadaşı Ahmet Nur Çebi'ye yönelik “Benim hakkımda açtığı ve açacağı davaları toplasanız sivilce dahi etmez. Çok yakında Ahmet Nur Çebi'nin gerçek yüzünü size göstereceğim” ifadesini kullandı.