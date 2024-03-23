Beşiktaş'a sakatlık şoku: Hazırlık maçına devam edemedi!

Beşiktaş'ta genç futbolcu Serkan Emrecan Terzi, Buducnost ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak kenara geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 16:31
Beşiktaş'a sakatlık şoku: Hazırlık maçına devam edemedi!
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Beşiktaş'ın Buducnost ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında genç futbolcu Serkan Emrecan Terzi sakatlandı.

Genç isim karşılaşmanın 12. dakikasında aldığı darbe sonucu kendini yere bırakarak sağlık ekibi eşliğinde kenara geldi. 

Beşiktaş'ta Emrecan'ın yerine Umut Meraş oyuna dahil oldu.


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