Beşiktaş'tan Giacomo Vrioni için 5 milyon Euro!
İtalyan basını, Beşiktaş'ın, Juventus'un 23 yaşındaki golcüsü Giacomo VrioniE için 5 milyon uro bonservis bedeli ödemeyi göze aldığını duyurdu.
İtalyan basını, Juventus'tan ayrılacak futbolcular için bir haber kaleme aldı. Medyada yer alan haberde, Beşiktaş'ın da adı yer aldı ve siyah-beyazlıların Giacomo Vrioni ile ilgilendiği belirtildi.
BEŞİKTAŞ'TAN 5 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın, 23 yaşındaki futbolcunun transferi ile ciddi şekilde ilgilendiği ve istenen 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeyi göze aldığı aktarıldı.
GETAFE VE BELÇİKA EKİPLERİ
Sezonu Avusturya ekibi WSG Tirol'da kiralık olarak geçiren ve attığı 21 golle dikkatleri üzerine çeken Vrinoli'ye Getafe ve Belçika ekiplerinin de talip olduğu öne sürüldü. Belçika'dan özellikle Anderlecht'in Vrioli transferi için diğer takımlara göre bir adım daha önde olduğu kaydedildi.
2 YIL DAHA KONTRATI VAR
İtalyan asıllı Arnavut futbolcunun Juventus ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Video Haberler
- E-5'te takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı
- Üretilen 5 milyon sazan balığı göllerle buluşacak
- Hırsızlar kameralardan kaçamadı
- 112 personelini taşıyan otomobil takla atıp, çaya düştü
- Şehit Uzman Çavuş Özcan, son yolculuğuna uğurlandı
- Çatalca'da depo alev alev yandı
- Çin’de 6.1 büyüklüğündeki deprem: Yaralılar var
- Batman'dan Bursa'ya çalışmak için gelmiş
- Kaldırımdaki kişi son anda kurtuldu
- Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı
En Çok Okunan Haberler
-
- Galata Kulesi'nin önünde kendini yaktı
- Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
- Antalya'da bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü!
- Erdoğan ağzını bozdu
- AKP ve MHP'den yine ret!
- Ünlü bankadan dolar/TL korkutan tahmini
- Kaftancıoğlu'ndan 'sürtük' yanıtı
- 'Bu sözler Cumhurbaşkanı'na ait'
- 'Arkadaşlar nerede kalmıştık?'
- 'Hıçkıra hıçkıra ağlatacağız'