Beşiktaş'tan Giacomo Vrioni için 5 milyon Euro!

İtalyan basını, Beşiktaş'ın, Juventus'un 23 yaşındaki golcüsü Giacomo VrioniE için 5 milyon uro bonservis bedeli ödemeyi göze aldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2022 Çarşamba, 17:22
Beşiktaş'tan Giacomo Vrioni için 5 milyon Euro!
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İtalyan basını, Juventus'tan ayrılacak futbolcular için bir haber kaleme aldı. Medyada yer alan haberde, Beşiktaş'ın da adı yer aldı ve siyah-beyazlıların Giacomo Vrioni ile ilgilendiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın, 23 yaşındaki futbolcunun transferi ile ciddi şekilde ilgilendiği ve istenen 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeyi göze aldığı aktarıldı.

GETAFE VE BELÇİKA EKİPLERİ

Sezonu Avusturya ekibi WSG Tirol'da kiralık olarak geçiren ve attığı 21 golle dikkatleri üzerine çeken Vrinoli'ye Getafe ve Belçika ekiplerinin de talip olduğu öne sürüldü. Belçika'dan özellikle Anderlecht'in Vrioli transferi için diğer takımlara göre bir adım daha önde olduğu kaydedildi.

2 YIL DAHA KONTRATI VAR

İtalyan asıllı Arnavut futbolcunun Juventus ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.


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