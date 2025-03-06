Kura çekimi yapıldı... Türkiye Kupası'nda dev derbi!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 14:47

Güncelleme: 06.03.2025 - 14:48

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi.

Yapılan kura çekimi sonrası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Trabzonspor - Bodrum FK

Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Göztepe

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Trabzonspor - Bodrum FK / Beşiktaş - Göztepe

Konyaspor - İskenderunspor / Fenerbahçe - Galatasaray