Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Çimlere basmak yasaktır'

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı görsel ile maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ın kararlarına tepki gösterdi.

Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Çimlere basmak yasaktır'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2025 - 19:12

Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlılar, Al-Musrati'nin 41. dakikada gördüğü sarı kart üzerinden hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi. Beşiktaş'ın paylaşımında, "Dikkat! Çimlere basmak sarı karttır!" denildi.

AL-MUSRATİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Al-Musrati, Antalyaspor maçında 41. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Sivasspor maçında cezalı duruma düşmüştü.

Beşiktaş'ın paylaşımında kullandığı görsel şu şekilde:


Etiketler: #Oğuzhan Çakır #beşiktaş #antalyaspor

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