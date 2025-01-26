Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Çimlere basmak yasaktır'
Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı görsel ile maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ın kararlarına tepki gösterdi.
Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, maçın ardından bir paylaşımda bulundu.
Siyah-beyazlılar, Al-Musrati'nin 41. dakikada gördüğü sarı kart üzerinden hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi. Beşiktaş'ın paylaşımında, "Dikkat! Çimlere basmak sarı karttır!" denildi.
AL-MUSRATİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Al-Musrati, Antalyaspor maçında 41. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Sivasspor maçında cezalı duruma düşmüştü.
Beşiktaş'ın paylaşımında kullandığı görsel şu şekilde:
Etiketler: #Oğuzhan Çakır #beşiktaş #antalyaspor
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