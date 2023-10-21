Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'TFF bunun açıklamasını yapsın'

Yayınlanma: 21.10.2023 - 22:42

Güncelleme: 21.10.2023 - 22:42

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"OPERASYONUN SONUCA ULAŞTIĞINI HERKES GÖRÜYOR"

Derbinin hakemi Halil Umut Meler ile ilgili konuşan siyah-beyazlı yönetici "Futbolcularımıza kendi statlarındaymış gibi atmosfer yaratan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. On kişi galibiyet alabilirdik. Şanssız bir penaltı oldu, kırmızı kart da şanssızdı. Nedense tüm şanssızlıklar gelip bizi buluyor. Bu şanssızlıklar belli açıklamalardan sonra oluyor. Hafta içi Ali Şansalan operasyonu oldu. Operasyonun sonuca ulaştığını herkes görüyor. Ne söylesek kulüp olarak PFDK'lık olacağız. Sahada hakem mi vardı? Bir operasyon hakeminin sahada olduğunu gördük. Maçın hakemi Ali Şansalan olacaktı ama Galatasaray'ın açıklamalarıyla hakemin değiştirildiğini herkes söyledi. Polemik yaratarak sonuç alınıyorsa biz de polemik yaratırdık. Bunu yapmayacağız. Beşiktaş böyle şeyler yapmaz. Beşiktaş bu nedenle en büyük kulüptür" dedi.

"TFF BUNUN AÇIKLAMASINI YAPSIN"

TFF'ye yönelik açıklamalarda bulunan Engin Baltacı "Bu maça önce Ali Şansalan atanmış sonra karar değiştirilerek Halil Umut Meler mi atanmıştır? Halil Umut Meler bir maçımıza da manuel atamayla çıkmıştı. Neden Halil Umut Meler? Bunun açıklamasının yapılması lazım. Bizim herhangi bir maçtan önce hakem atamasıyla ilgili polemik yaptığımızı gördünüz mü? Bizden önce birileri polemik yapıyorsa cevap vermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARI BÜYÜKEKŞİ'YE BİZ BAĞIRTMADIK"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş-Lugano maçında tribünlerin tepkisiyle karşılaşması hakkında konuşan Engin Baltacı "Federasyon takip etsin görsün biz neler işitiyoruz. Tribünleri tutabilsek kendimiz için tutardık. Bize de istifa diye bağırıyorlar. Beşiktaş taraftarını kimse bağırttıramaz. Beşiktaş taraftarı gördüğünü bağırır" diye konuştu.

Engin Baltacı sözlerini "Maçtan önce Ali Şansalan'ın adı neden gündeme geldi? Elimizde her türlü belge var denmesi, Lale Orta'nın kayıt verdiğinin söylenmesinden çok daha önceydi. O belgelerin hiçbirini görmedik" diyerek bitirdi.